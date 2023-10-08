Сальдо сообщил об убийстве украинскими экстремистами 22 жителей Снигиревки

Фото: МО Украины

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что не имеет оснований не доверять информации об убийстве украинскими экстремистами 22 мирных жителей Снигиревки. В своем Telegram-канале он написал, что подобный инцидент произошел в прошлом году: по его словам, тогда были убиты более 20 граждан, заподозренных в симпатиях к России.

Не доверять этой информации нет оснований: для киевского режима это обычная практика. То же самое произошло в Снигиревке в ноябре 2022-го, — написал Сальдо.

Он назвал случившееся вопиющей ситуацией, поскольку убийства совершили члены одной из радикально-националистических организаций, ведь «режим отдал репрессии на откуп неонацистам». Сальдо считает, что вина за преступления ложится не только на «палачей-исполнителей», но и на «главарей режима».

Утром 8 октября стало известно, что члены организации «Правый сектор» (признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) расстреляли 22 мирных жителя в Снигиревке под Херсоном на занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории. Источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил, что поводом для расправы стали пророссийские взгляды граждан. По словам собеседника агентства, все убийства были совершены 13 сентября.