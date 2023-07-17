Сальдо отменил комендантский час в Херсонской области

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ об отмене комендантского часа на территории региона, о чем он сообщил на своем Telegram-канале. По словам главы региона, такая мера позволит обеспечить возможность круглосуточного транзитного движения пассажиров и грузов после ЧП на Крымском мосту.

В связи с сегодняшним ЧП на Крымском мосту подписал указ «О комендантском часе на территории Херсонской области», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что указ действует лишь на отдельных маршрутах движения. В частности он распространяется на маршруты «Джанкой — Чонгар — Новоалексеевка — Мелитополь» и «Армянск — Чаплинка — Аскания-Нова — Новоалексеевка — Мелитополь».

Владимир Сальдо ранее заявил, что большая часть дороги от Мелитополя до АПП «Джанкой» в пределах области капитально отремонтирована. Он также добавил, что прорабатывается возможность направления туристов через пропускной пункт, расположенный в Армянске.

Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь с 16 на 17 июля, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Представители ведомства подчеркнули, что переправа получила повреждения в результате атаки украинских беспилотных надводных аппаратов. Жертвами взрыва стала семейная пара из Белгородской области, 14-летний подросток был доставлен в больницу с ранениями средней степени тяжести.