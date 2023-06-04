Сальдо оценил «формулу мира» Зеленского Врио губернатора Херсонской области назвал «формулу мира» Зеленского юридически ничтожной

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости заявил, что «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского, призванная урегулировать конфликт, является «ничтожной». По словам чиновника, о мире можно будет говорить после того, как разгромят «вооруженные формирования киевского режима», а территорию Украины отчистят от «бандеровщины и неонацистов».

Хотелки Зеленского для нас совершенно неприемлемы, а его так называемая «формула мира» — юридически ничтожна. <...> А сам Зеленский и его камарилья пойдут под показательный трибунал — чтобы уже навсегда по всему миру отбить охоту возрождать нацистскую идеологию, — сообщил Сальдо.

В ноябре 2022 года Зеленский в ходе саммита G20 озвучил план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из десяти пунктов. Инициатива главы государства в том числе предполагает освобождение всех пленных, вывод российских войск, прекращение боевых действий и восстановление территориальной целостности Украины.

Херсонская область вошла в состав РФ по результатам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Украина и большинство стран мира не признали итоги этого референдума. В настоящее время Москва контролирует 75% территории региона, при этом столица области, город Херсон, находится под контролем Киева.

Ранее глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто представил в ходе конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре план мирного урегулирования российско-украинского конфликта. План предусматривает создание демилитаризованной зоны, введение миротворцев ООН, а также проведение повторных референдумов на «спорных территориях»