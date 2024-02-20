Сальдо обозначил четыре области Украины как «абсолютную Россию» Сальдо назвал Харьковскую и Днепропетровскую области Украины абсолютной Россией

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Четыре области Украины исторически являются «абсолютной Россией», заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, это Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области, кроме того, неразрывно исторически связаны с Россией Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области.

Кроме регионов, вошедших в состав РФ в последние 10 лет, историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области. Это абсолютная Россия, — сказал Сальдо.

Месяц назад Сальдо выразил уверенность, что правобережье Херсонской области обязательно вернется под контроль российских сил. Глава региона признавал: правый берег пока все еще продолжают удерживать ВСУ, однако Сальдо считает, что в 2024 году их выбьют с этой территории.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Среди таких земель политик назвал Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на это предположил, что претензии Украины на российские территории представляют собой попытку закамуфлировать проблемы руководства страны и лично президента Владимира Зеленского.