Сальдо назвал Зеленского военным диктатором

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинский президент Владимир Зеленский, отменив выборы главы государства, стал для своей страны военным диктатором. В беседе с РИА Новости глава региона подчеркнул, что такими действиями глава Украины только загнал себя в тупик и оказался в безвыходном положении. По его мнению, Зеленский больше не имеет права говорить от имени Украины и ее народа.

Зеленский, отказавшись проводить в стране президентские выборы, окончательно загнал себя в тупик и безвыходную ситуацию. Он стал для Украины военным диктатором, — сказал губернатор.

Политолог Сергей Марков ранее предположил, что Россия перестанет признавать Зеленского после 20 мая, поскольку, согласно Конституции Украины, в республике должны быть проведены выборы, которые в итоге были отменены. Он подчеркнул, что военное положение на Украине позволяет отменять выборы в Верховную раду, но не президента.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена принимать участие в конференции по Украине, о возможности которой говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Дипломат назвала «формулу мира» украинского президента алхимией.