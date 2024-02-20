Сальдо назвал иудой причастного к его отравлению рицином

Фото: Kremlin.ru

Владимир Сальдо

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что к его отравлению рицином в 2022 году причастен человек из его близкого окружения. По его словам, этот человек за деньги согласился «стать иудой».

В августе 2022 года меня отравили. Все, что я успел сделать, — сказать, что мне плохо, потерял сознание и очнулся лишь через 15 дней в клинике Склифосовского в Москве. <...> К сожалению, руку к этому приложил человек, которому я доверял. За большие деньги он согласился стать иудой. Путь таких людей печален, — заявил Сальдо.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские спецслужбы отравили рицином Сальдо в 2022 году. По его словам, украинская армия активно применяет химическое оружие, в том числе аналоги боевых отравляющих веществ «Би-Зет» и «Джи-Эй».

По словам командующего войсками РХБЗ, украинские спецслужбы также пытались отравить и главу ЛНР Леонида Пасечника. В декабре 2023 года он получил тяжелое отравление фенольными соединениями. Расследования других случаев отравления чиновников из новых регионов России продолжаются.