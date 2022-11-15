Каховская ГЭС прекратила вырабатывать электроэнергию

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Каховская ГЭС

Каховская ГЭС в Херсонской области перестала вырабатывать электроэнергию, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, необходимости в этом нет.

Электроэнергия, которую вырабатывала Каховская ГЭС, служила как балансировка в системе общего энергообеспечения, поэтому она не играет существенной роли в энергообеспечении. На сегодня турбины не выдают электроэнергию, и необходимости в этом нет, — сказал Сальдо.

Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что постоянные ракетные обстрелы Каховской ГЭС вынуждают задуматься о ее консервации. По его словам, несмотря на значительные повреждения, станция продолжает работать.

По его словам, степень разрушений Каховской гидроэлектростанции после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины грандиозна, ГЭС удастся восстановить с помощью современных технологий за год или более.