Сальдо: администрация Херсонской области переедет на левый берег Днепра

Фото: РИА Новости

Все структуры военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области перебазируют на левобережье Днепра, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. В эфире телеканала «Россия 24» областной глава отметил, что контроль над регионом будет обеспечиваться с левого берега Херсонщины.

Уже сегодня все властные структуры военно-гражданской администрации, все министерства тоже переезжают на левобережье, и управление на этот период будет вестись с левого берега нашей Херсонщины, — заявил Сальдо.

Ранее глава Херсонской области рассказал, что от 50 до 60 тысяч жителей Херсонской области будут эвакуированы местными властями. Их, по словам Сальдо, переместят на левый берег Днепра и на территорию других регионов России. Он подчеркнул, что процесс эвакуации займет примерно шесть дней.