Все структуры военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области перебазируют на левобережье Днепра, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. В эфире телеканала «Россия 24» областной глава отметил, что контроль над регионом будет обеспечиваться с левого берега Херсонщины.

Уже сегодня все властные структуры военно-гражданской администрации, все министерства тоже переезжают на левобережье, и управление на этот период будет вестись с левого берега нашей Херсонщины, заявил Сальдо.

Ранее глава Херсонской области рассказал, что от 50 до 60 тысяч жителей Херсонской области будут эвакуированы местными властями. Их, по словам Сальдо, переместят на левый берег Днепра и на территорию других регионов России. Он подчеркнул, что процесс эвакуации займет примерно шесть дней.

 