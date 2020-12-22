Сахар подорожал в Омской области более чем на 80%

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Татарстане двое пьяных мужчин убили таксиста и подожгли его автомобиль, пишет inkazan.ru . Поводом для нападения стало нежелание пассажиров оплачивать услуги перевозчика.

Башкирия

Уборщица Архангельской районной больницы Башкирии пожаловалась на отсутствие доплат за работу с ковид-пациентами. Как пишет Mkset , женщина записала видеообращение, в котором рассказала, что в апреле её в приказном порядке перевели выполнять работу младшего медперсонала в крыло пациентов, заражённых коронавирусом. При этом никаких доплат она не получила.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде местные жители выразили недовольство капремонтом расселённого здания постройки 1917 года, пишет newsnn.ru . Управляющая компания оставила гнилые доски, проигнорировала отсутствие кирпичей в кладке, но при этом покрасила фасад в ядовито-зелёный цвет.

Типичный Нижний Новгород/vk.com

Удмуртия

В Ижевске местные жители пожаловались на небезопасный каток, организованный на пруду. Как пишет udm-info.ru , горожане рассказали, что ежегодно из-за коммунальных причин на льду образуются промоины. При этом МЧС новый каток не проверяло, а разрешение владельцам выдали формальное.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону огласили приговор Аслану Даудову — участнику банды чеченского террориста Шамиля Басаева, пишет rostovgazeta.ru . Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Приморье

В приморском посёлке молодой человек устроил стрельбу по магазину, пишет vostokmedia.com . Мужчина поругался с продавцом-кассиром и ушёл, после чего вернулся и выстрелил несколько раз из ружья по стёклам павильона.

Омская область

В Омской области сахар подорожал на 82%. Как пишет gorod55.ru , стоимость продукта увеличилась на 23,91 рубля с начала этого года и составила более 53 рублей. Это дороже, чем средняя цена по России.

Оренбургская область

Пенсионерку из Оренбургской области с поражением 88% лёгких не хотели госпитализировать. Как пишет 56orb.ru , ситуация разрешилась только после огласки в СМИ. Женщина три недели пролежала дома в тяжёлом состоянии, после чего её ненадолго забрали в больницу и затем выписали с растущим поражением лёгких. Жалоба журналистам привела к тому, что пенсионерку забрали в ковид-центр Оренбурга.

Софья Сандурская/АГН «Москва»

Карелия

На севере Карелии в лесу обнаружили «кровавые» реки. Как сообщает karelinform.ru , загрязнённый ручей находится рядом с форелевым хозяйством. Подобная проблема возникает не в первый раз: в этом году жалобы на грязную воду уже направляли республиканским чиновникам, но они не зафиксировали нарушения.

Хабаровский край

Хабаровские браконьеры устроили варварскую охоту на соболя. Как сообщает transsibinfo.com , правонарушители поймали животных с помощью петель и ногозахватывающего капкана. По словам специалистов, такие приспособления для охоты способны в короткое время полностью подорвать численность любого вида.

imagebroker/Vladimir Medvedev/Global Look Press

Ставропольский край

Администрацию района на Ставрополье обвинили в краже ёлки с частной территории. Как пишет newstracker.ru , местная жительница заявила, что представители администрации зашли к ней во двор, когда дома находился только несовершеннолетний ребёнок, и спилили дерево. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что семья сначала дала добро на вырубку, но потом передумала.

Челябинская область

В возникновении трещины на МКС, ставшей причиной потери кислорода, обвинили робота «Фёдора» из Магнитогорска, пишет «Курс дела» . Аварийная ситуация могла произойти при неудачной транспортировке южноуральского андроида, заявил член Северо-Западной организации Федерации космонавтики Александр Хохлов. Трещина появилась при стыковке модуля к станции «Союз МС-14». В это же время шла погрузка техники, которую заносили через узкие проходы.

ХМАО

Прокуратура в Югре организовала проверку в отношении мэрии Югорска из-за закупки новогодних подарков с истекшим сроком годности, пишет muksun.fm . Городская администрация приобрела партию просроченных конфет для подарков детям. Срок годности продукции истёк ещё в феврале этого года. Поставщик просроченных сладостей «Сибпродакс» заявил, что ситуация возникла из-за ошибки в маркировке.

Волгоградская область

Волгоградский активист Станислав Терентьев, отрицающий существование коронавируса и протестующий против масочного режима в регионе, подал апелляцию на решение Волгоградского областного суда, который отказался удовлетворить его иск. Как пишет novostivolgograda.ru , ранее Терентьев решил оспорить в суде постановление губернатора Волгоградской области о введении режима повышенной готовности.

Станислав Терентьев Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

Свердловская область

В Свердловской области дети получили ожоги первой степени от бактерицидной лампы в детсаду, пишет издание tagilcity.ru . После сна у малышей были воспалены глаза и покраснела кожа на руках и ногах. Выяснилось, что воспитатель ошиблась и нажала не на тот выключатель, включив вместе с обычным светильником бактерицидную лампу.

Ленинградская область

В Ленинградской области ввели новые коронавирусные ограничения, пишет newia.ru . Они касаются работы детских лагерей и учреждений социального обслуживания. Согласно постановлению правительства, группы во время зимних смен в лагерях могут быть заполнены на 50%.

Хакасия

В двух школах Хакасии ведётся ремонт в середине учебного года, сообщает newkhakasiya.online . В Сорской школе № 3 уже заменили 120 старых деревянных рам на новые пластиковые. В здании школы также идёт ремонт системы отопления. А в филиале учебного заведения № 3 — Ербинской школе — в разгаре строительные работы по ремонту кровли, который не проводился с 2017 года.

Сибирь

В Новосибирске халатность чиновника привела к смерти десятилетнего мальчика, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Трагедия произошла летом, пишет atas.info . Мальчик задел провод высоковольтной линии и получил смертельный удар током. Обвиняемый недобросовестно отнёсся к исполнению своих должностных обязанностей. Он не отследил нарушение подрядчиком требований безопасности при проведении земляных работ. Охранная зона воздушной линии электропередачи не была ограждена. В Следственном комитете сообщили, что чиновник знал о нарушениях, но не предпринял ничего для их устранения.