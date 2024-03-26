Сахалинка фиктивно прописала в квартире дюжину мигрантов Дело возбудили против сахалинки, фиктивно прописавшей 12 мигрантов в квартире

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница Невельского района Сахалинской области фиктивно прописала в квартире 12 мигрантов и не собиралась предоставлять им указанное помещение для фактического проживания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области. В отношении 48-летней сахалинки было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса РФ.

Отделом дознания ОМВД России по Невельскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней гражданки, в действиях которой усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ — фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, — заявили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что в Ростове-на-Дону загорелась квартира на Ворошиловском проспекте, которую снимал приезжий из Узбекистана. Уточнялось, что возгорание произошло наутро после вечеринки, в которой участвовали трансвеститы в откровенных нарядах. При этом по прибытии спасателей квартирант вел себя агрессивно, он залез на кондиционер и кричал. В крови мужчины нашли следы запрещенных веществ. В самой квартире были обнаружены приборы для употребления наркотиков и свернутые купюры.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.