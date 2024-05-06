Садовое товарищество сгорело в Иркутской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Садовое товарищество «Локомотив» почти выгорело в городе Вихоревке Иркутской области, сообщил в Telegram мэр Братского района Александр Дубровин. Огонь уничтожил около 25 домов, с территории дач перешел на окраину — к частному сектору. В Вихоревку стянуты все силы: 10 пожарных машин, шесть водовозок, три бульдозера и погрузчики.

По последней информации, огнём на дачах уничтожено порядка 25 домов, практически полностью выгорело СНТ «Локомотив». <...> Очень много людей, добровольцев, волонтеров, сотрудников администрации вышли на помощь, — написал Дубровин.

Он подчеркнул, что ветер очень сильный, постоянно меняет направление, чем «добавляет проблем» и помогает стихии распространиться. На пожаре уже пострадали люди, в повышенной готовности работает городская больница.

В Братском районе Иркутской области с 6 мая введен режим чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами. Ранее служба Авиалесоохраны отчиталась о ликвидации 61 лесного пожара в разных регионах России. По состоянию на ночь 6 мая на территории страны бушевало 43 лесных пожара на площади 70 803 гектаров, площадь ликвидированных возгораний составила 3398 гектаров.