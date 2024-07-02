Сабли и ружье спилили с мемориала «Расстрельный угол» в Краснодаре

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На территории Всесвятского кладбища в Краснодаре неизвестный спилил элементы мемориального комплекса «Расстрельный угол», который был открыт в 2019 году как символ примирения враждовавших в Гражданской войне сторон. Наживой хулигана стали две сабли и ружье, которые располагались на постаменте «Оружие», сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

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