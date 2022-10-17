«С утра синие»: мобилизованных в Забайкалье отправили домой из-за пьянства Депутат Госдумы рассказал о мобилизованных в Забайкалье, отправленных домой из-за пьянства

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Нескольких мобилизованных из Забайкалья отправили из учебных частей домой из-за проблем с алкоголем, заявил в эфире ГТРК «Чита» депутат Госдумы РФ от региона Андрей Гурулев, добавив, что принудительному лечению таких граждан подвергать не будут. Точное количество отправленных домой из-за алкоголизма он не назвал.

Есть такие, с кем другие мобилизованные даже не хотят выполнять общую задачу из-за их морально-волевых качеств. Потому что они с утра до вечера синие ходят, у них проблема одна — как за бутылкой сбегать, — прокомментировал Гурулев.

Ранее уполномоченные по правам человека в субъектах РФ рассказали о том, с какими проблемами чаще всего обращаются к ним мобилизованные или их семьи. Больше всего жалоб поступило из-за несоответствия мобилизованного таким критериям призыва, как возраст, состояние здоровья и наличие иждивенцев. Вторыми по числу обращений являются жалобы на медицинский осмотр или на проблемы со здоровьем.

Одним из самых распространенных доводов для обращений является непроведение медицинской комиссии для установления заболеваний, препятствующих прохождению службы по мобилизации и несогласие с результатами медицинского освидетельствования. Об отсутствии в ряде регионов обязательных медкомиссий для мобилизуемых эксперты говорят уже давно, а жалобы на отсутствие медицинского контроля поступают в том числе от представителей военного командования.