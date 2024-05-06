С умирающего медвежонка под Новосибирском сняли полсотни клещей В Новосибирской области волонтеры спасли умирающего медвежонка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирской области волонтеры спасли умирающего медвежонка, пишет Telegram-канал Mash Siberia. Маленькую самку животного обнаружили в Болотнинском районе, ее состояние было критическим.

По данным канала, зверя передали ветеринарам. Специалисты сняли с медвежонка 50 клещей. Отмечается, что ночью детеныш поел, а уже к утру встал на лапы. Местные жители рассчитывают, что медвежонка возьмут на реабилитацию, а позже выпустят обратно в лес.

Ранее сразу трех тюленей спасли в Ленинградской области за сутки. Детенышей нерпы нашли на пляже Осиновец, в Приозерске и Усть-Рыбежно. Нерп доставили в Фонд друзей балтийской нерпы. Им предстоит пройти реабилитацию, после чего их отпустят на волю.

До этого волонтеры «Биосферы Балтики» спасли двух маленьких зайчат в поселке Ласкино Калининградской области. Зверьков нашел местный житель, когда косил траву на участке. После того как трава была скошена, зайчатам нельзя было оставаться на прежнем месте. Однако если бы они переместились на другое, детенышей не нашла бы кормящая мать и они погибли бы от голода. Мужчина вызвал на место волонтеров, которые забрали животных.