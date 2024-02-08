С турецкого корабля в Ростовской области изъяли экстремистскую литературу

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В Ростовской области на теплоходе, прибывшем из Турции, таможенники обнаружили книги с «признаками экстремизма», сообщает «КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на пресс-службу Ростовской таможни. Подозрительная литература изъята и направлена на экспертизу.

Как пишет издание, книги, отпечатанные в 2016 и 2022 годах в Стамбуле, были найдены в ходе проверки. При этом литература находилась в общем служебном помещении, однако никто из членов экипажа не признал себя владельцем книг.

Начальник таможенного поста Речной порт Ростов-на-Дону Олег Бессараб напомнил, что печатные и аудиовизуальные материалы с призывами к экстремизму и терроризму, а также с публичным оправданием терроризма запрещены для перемещения через таможенную границу России и Евразийского экономического союза.

Ранее сотрудники ФСБ обнаружили свидетельства причастности секты «Свидетели Иеговы» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) к финансированию Вооруженных сил Украины. Соответствующие документы были найдены в ходе осмотра одного из объектов организации. Силовики также изъяли более 20 тысяч экземпляров экстремистской литературы. Место, в котором были обнаружены документы, выявили по результатам проведения совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки.