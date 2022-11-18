С Ройзмана и других организаторов акции протеста взыскали 565 тысяч рублей

Фото: vk.com/evgeniy_roizman

Евгений Ройзман

Октябрьский районный суд Екатеринбурга взыскал с бывшего мэра города Евгения Ройзмана и других организаторов акции протеста 2021 года 565 тысяч рублей в пользу Главного управления МВД по Свердловской области, передает ТАСС. В суде пояснили, что сумма стала компенсацией за расходы на работу сотрудников правоохранительных органов во время протестной акции в выходной день.

Суд решил исковые требования удовлетворить, взыскать 565 142 рубля, — объявила вердикт судья.

Утром 24 августа Ройзмана задержали в его квартире. Силовики предварительно провели в ней обыск. Следственные действия проводились также в офисах частного музея Невьянской иконы и фонда Ройзмана. Политику вменяют дискредитацию войск РФ. В 2022 году он был оштрафован судом уже трижды. Ройзману грозит до пяти лет лишения свободы. Вину политик не признает.

25 августа Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения бывшему градоначальнику. Экс-главе города запрещено пользоваться интернетом и другими видами связи, общаться с людьми, если это не близкие родственники или адвокаты, а также посещать публичные мероприятия.