С пенсионерки потребовали 77 тысяч рублей за падение в яму В Петербурге с 74-летней пенсионерки потребовали 77 тыс. рублей за падение в яму

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В Санкт-Петербурге муниципалитет потребовал с пенсионерки 77 тысяч рублей компенсации из-за падения в яму, пишет «Фонтанка». 74-летняя Наталья Слободова летом 2022 года провалилась в дыру в асфальте, которая была не огорожена. Врачи диагностировали у нее переломы кисти и голени.

Из-за длительного лечения ей пришлось уйти с работы. Пожилая петербурженка обратилась в суд за компенсацией, иск был направлен против муниципалитета «Автово», Водоканала и комитета по благоустройству. В итоге инстанция возложила ответственность за инцидент на Водоканал и взыскала в пользу пострадавшей 318 тысяч рублей. Теперь муниципалитет «Автово» просит Кировский районный суд взыскать с пенсионерки 76,5 тысячи рублей судебных расходов, поскольку его «привлекли как ответчика безосновательно».

Я возмущена таким отношением. Я составляю обращение в прокуратуру и к губернатору Петербурга, — отреагировала пострадавшая пенсионерка.

В феврале жительница Кронштадта в Санкт-Петербурге упала в яму с кипятком и получила сильные ожоги ног. Пострадавшая проходила по газону на пересечении Флотской и Владимирской улиц, но оступилась и провалилась ногой под снег. Врачи диагностировали у нее ожог первой-второй степени в области левой стопы и голеней. Петербурженка от госпитализации отказалась.