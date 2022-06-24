С мемориала в Катыни сняли польский флаг С мемориального комплекса в Катыни Смоленской области убрали флаг Польши

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

С мемориального комплекса в Катыни (Смоленская область) сняли флаг Польши, пишет агентство «О чем говорит Смоленск» со ссылкой на главу столицы региона Андрея Борисова. По его словам, Минкультуры РФ приняло «единственно правильное решение» после антироссийских заявлений польских политиков.

Выражу общее мнение. Не может быть флагов Польши на российских мемориалах! А после откровенных антироссийских заявлений польских политиков тем более, — подчеркнул глава Смоленска.

Еще в марте российские политики, в числе которых депутат Госдумы Анатолий Вассерман, обратились к правительству РФ с предложением демонтировать польскую часть мемориала в Катыни.

Ранее исследовательский центр Pew Research Center провел опрос на тему отношения жителей разных стран к России. Согласно полученным результатам, 97% поляков описали свое отношение как «неблагоприятное», а 91% — «очень неблагоприятное». Таким образом, Польша стала лидером в списке стран, негативно относящихся к России.