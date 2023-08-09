«С матом и благодарностью»: дочери главы «Пиро-Росс» звонили с Украины Дочери гендиректора «Пиро-Росс» звонили с украинских номеров после взрыва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дочери генерального директора компании «Пиро-Росс», на складе которой ранее произошел взрыв, звонили с украинских и польских номеров после происшествия. Девушка сообщила «Известиям», что ее благодарили «за выполненную работу».

После 14 часов мне начали писать с каких-то номеров — польских или украинских. <...> С матом и с благодарностью за выполненную работу, — рассказала она.

Ранее она рассказала, что после допроса гендиректор компании Сергей Чанкаев отправился в офис. По словам девушки, его не арестовали. Она также предположила, что взрыв на заводе, принадлежащем отцу, могли устроить недоброжелатели. Бывшие юристы и бухгалтеры пытались «растащить» предприятие до того, как Чанкаев их уволил, добавила она.

До этого сообщалось, что на месте взрыва в Сергиевом Посаде обнаружено несколько трупов. По информации Telegram-канала «112», тела погибших находятся под завалами. Спасатели готовятся извлекать их из-под обломков. На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации.

Telegram-канал SHOT также сообщал об одном погибшем. По его информации, речь идет о 45-летней женщине. Она погибла в реанимации из-за сильных ожогов тела.