«С кайфом»: жители Химок пересели на лодки из-за потопа Жители поселка в Химках пересели с автомобилей на лодки из-за потопа

Жители подмосковных Химок сменили автомобили на надувные лодки из-за потопа, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Сильные паводки затронули поселок Малая Шотландия, наиболее критичная ситуация сложилась в низине населенного пункта. По словам местных жителей, в некоторых домах отсутствует отопление и электричество.

Сегодня отключили электричество, нет отопления, а ночью минус. Ситуация с водой такая же: МЧС приезжали, развели руками. У нас дети, у соседей — четверо. Что делать не понятно, — рассказала жительница поселка.

Ранее сотрудники МЧС сообщили, что увеличение площадей подтопленных паводками территорий прогнозируется в 11 регионах Центрального федерального округа. В частности, речь идет о Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской и Рязанской областях. Кроме этого, о сильных паводках предупредили жителей Подмосковья.