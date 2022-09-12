С гимназии Красноярского края взыскали штраф за травму глаза ученика

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В городе Канске в Красноярском крае подросток повредил глаз игрушечной пулькой в ходе игры во время перемены, сообщает «МК в Красноярске». Жертвой инцидента стал подросток 15 лет, в которого отрикошетил снаряд игрушечного пистолета. С гимназии, где учится школьник, взыскали 50 тысяч рублей за то, что администрация своевременно не оповестила о произошедшем родителей школьника.

Прокуратура установила, что учащиеся на перемене баловались с игрушечным пистолетом. После одного из выстрелов пулька отрикошетила от пола и попала в глаз 15-летнему подростку. В результате был причинен вред средней тяжести, — пишет издание.

Также в прокуратуре выяснили, что администрация учебного заведения не сразу уведомила родители пострадавшего. Ребенка с поврежденным глазом просто отправили в больницу без сопровождения. В связи с этим прокуратура внесла представление в гимназию и направила иск о взыскании компенсации морального вреда. Виновное лицо привлекли к ответственности. Суд взыскал с учебного заведения 50 тысяч рублей.

10-летний школьник из Красноярского края ранее случайно застрелил одноклассника из охотничьего карабина. В отношении отца мальчика завели уголовное дело по статье о небрежном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 224 УК РФ). Инцидент произошел в мае в поселке Стрелка города Лесосибирске. Согласно данным следствия, мальчик пригласил одноклассника к себе в гости и решил показать ему отцовский карабин. Оружие хранилось в гараже, в металлическом сейфе, но ключ от него висел рядом, поэтому ребенок без труда достал карабин. Показывая его приятелю, мальчик случайно выстрелил, поскольку оружие хранилось в заряженном состоянии. Школьник получил ранение брюшной полости. Ребенок был доставлен в фельдшерский пункт, где и скончался.