С дрейфующих барж в Хабаровском крае эвакуировали всех людей Глава Хабаровского края Дегтярев сообщил о завершении операции по спасению людей с четырех дрейфующих барж

Фото: МЧС России/ТАСС

В Николаевском районе Хабаровского края, где четыре баржи из-за морского волнения сорвало с якоря, эвакуация успешно завершена, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. По его словам, с дрейфующих судов эвакуированы все 124 человека. Глава региона уточнил, что собственники будут самостоятельно заниматься буксировкой техники, помощь им не требуется.

Спасатели эвакуировали 38 человек с одной из барж. На судне сейчас остались специалисты, кто обеспечит его обратную буксировку. Остальные три баржи течением отнесло к берегам Сахалина. Люди сошли на берег. Опасность никому не угрожает, — написал Дегтярев.

Он добавил, что информация от главного управления МЧС России поступала в ежечасном режиме.

Ранее стало известно, что в Николаевском районе сорвало с якоря четыре баржи, попарно сцепленные друг с другом. На них была организована переработка рыбы. Две из них находились на севере Амурского лимана, другие две — южнее, у берегов Сахалина. В региональном главке МЧС сообщили, что на борту дрейфующих судов находятся 124 человека.

Для эвакуации людей был направлен спасательный вертолет Ми-8. В район происшествия также отправились два буксира из Николаевска-на-Амуре и Де-Кастри. Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания.