РЖД заплатит штраф из-за пьяного машиниста, устроившего аварию РЖД заплатит 120 тысяч рублей из-за машиниста, устроившего аварию под Челябинском

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

РЖД заплатит штраф в размере 120 тысяч рублей после того, как в феврале машинист тепловоза в алкогольном опьянении устроил аварию в Челябинской области, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Отмечается, что мужчина сел за штурвал, не пройдя предрейсовый медосмотр, после чего выехал на запрещенный сигнал светофора и столкнулся с грузовым поездом. Компанию привлекли к ответственности за допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения обязательного медицинского осмотра в начале рабочей смены. Из-за аварии был причинен крупный материальный ущерб, пояснили в ведомстве.

Как писал Telegram-канал Baza, вечером 12 февраля два поезда столкнулись в Челябинской области из-за пьяного машиниста. Он грубо нарушил правила движения и попытался «проскочить» на красный сигнал светофора, в итоге допустив столкновение с грузовым составом. В результате происшествия с путей сошли 12 вагонов. Движение поездов по ж/д участку около станции Бердяуш было долгое время затруднено.

В начале апреля головной вагон электропоезда и тепловоз сошли с рельсов в депо Нахабино. На движение пригородных поездов Рижского направления и МЦД-2 ситуация не повлияла. Пострадавших в результате происшествия нет.