РЖД взял под особый контроль перевозки грузов на крымском направлении

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Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) взял под особый контроль перевозки грузов на крымском направлении на фоне ЧП, которое произошло 8 октября. В Telegram-канале компании заверили, что оператор взаимодействует с Минтрансом РФ и клиентами для разрешения возникших логистических сложностей.

Совместно вырабатываем оптимальные варианты доставки товаров на полуостров, — сказано в сообщении.

Ранее в РЖД сообщили, что все поезда на крымском железнодорожном направлении временно перестанут отправляться. По информации российской компании, продажа билетов также приостановлена. Представители оператора отметили, что пассажиры, чью поездку отменили, могут вернуть деньги за билеты.

Возгорание на одном из участков Крымского моста произошло около шести часов утра 8 октября: на мосту произошел подрыв грузовика. В связи с инцидентом движение по мосту было перекрыто. Власти готовят запуск паромной переправы через пролив, а пока для водителей разворачивают пункты обогрева.

Сенатор Александр Башкин выразил уверенность в том, что российские ведомства, в том числе Министерство обороны, дадут адекватный, осознанный и, возможно, асимметричный ответ на «дерзкий удар» по Крымскому мосту. Политик предположил, что за произошедшим стоит не только Украина, но и Запад.