РЖД: все поезда в Крым временно остановлены

Фото: Алена Попова/ТАСС

Все поезда на крымском железнодорожном направлении временно перестанут отправляться, сообщает РЖД. По информации российской компании, продажа билетов также приостановлена. Представители оператора отметили, что пассажиры, чью поездку отменили, могут вернуть деньги за билеты.

В связи с происшествием на перегоне Вышестеблиевская (мост) — Керчь-Южная — Новый парк движение поездов временно приостановлено. <...> Продажа билетов на поезда в сообщении с Крымом приостановлена, — сказано в сообщении оператора в Telegram.

Пассажирские поезда, следующие из Москвы (№ 28) и Санкт-Петербурга (№ 170), временно задерживаются. Помимо этого, в РЖД ожидают задержку поездов № 72 Санкт-Петербург — Симферополь, № 28 Москва — Симферополь, № 76 Омск — Симферополь, № 166 Москва — Симферополь, № 141 Симферополь — Пермь и № 373 Симферополь — Смоленск.

Решается вопрос об альтернативных способах доставки пассажиров. В ОАО «РЖД» создан оперативный штаб под председательством генерального директора компании Олега Белозерова, — отметили в компании.

Возгорание на одном из участков Крымского моста произошло около шести часов утра 8 октября: на мосту произошел подрыв грузовика. В связи с инцидентом движение по мосту было перекрыто. Власти готовят запуск паромной переправы через пролив, а пока для водителей разворачивают пункты обогрева.