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РЖД приостановили продажу билетов на поезда, идущие на Дальний Восток

13:48, 23 июля 2021
Фото: Elena Chernyshova/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS
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Продажа железнодорожных билетов на Дальний Восток и обратно приостановлена на три дня. Об этом сообщили РЖД в своём Telegram-канале.

Ситуация по восстановлению движения остаётся сложной, в ближайшие дни прогнозируется продолжение дождей в регионе. Чтобы не создавать дополнительных проблем пассажирам, мы приостановили на три дня продажу билетов на поезда, следующие по данному участку, — говорится в сообщении.

При этом пассажиров уже отправленных и теперь задержанных поездов могут перевезти автобусом или самолётом. Компания ведёт соответствующие переговоры.

Отменены на ближайшие даты поезда Чита — Благовещенск и в обратном направлении. Возврат билетов организован без удержания сборов. Все пассажиры задержанных поездов обеспечены водой и дополнительным питанием.

Ранее сообщалось, что мост в Забайкальском крае рухнул из-за сильных дождей. Движение поездов по нему было остановлено. Ремонт участка осложняется дождями.

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