РЖД назвали возможную причину ЧП с поездом в Коми РЖД: предварительной причиной схода поезда в Коми является подмыв насыпи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Причиной схода пассажирского поезда с рельсов в Коми может быть повреждение полотна из-за дождей, сообщают РЖД в своем Telegram-канале. Отмечается, что к месту направлены два восстановительных поезда.

Предварительной причиной происшествия с поездом № 511 Воркута — Новороссийск стал подмыв полотна в результате обильных осадков. К месту направлены два восстановительных поезда, — говорится в сообщении компании.

После схода поезда девять вагонов опрокинулись и лежат на земле недалеко от станции Инта. В РЖД подтвердили информацию о происшествии. К месту направлены оперативные службы, принимаются меры по оказанию помощи пассажирам. Также в Сети появились кадры сошедшего с рельсов поезда.

В экстренных службах сообщили, что в результате ЧП с пассажирским поездом в Коми пострадали 70 человек.

При этом пресс-служба Западного межрегионального следственного управления Следственного комитета на транспорте сообщила, что погибших во время схода с рельсов вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Коми, по предварительным данным, нет. В ведомстве отметили, что информация о пострадавших уточняется.