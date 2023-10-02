Туристка погибла в горах Сочи, сорвавшись со скалы под тяжестью своего рюкзака, сообщает пресс-служба Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х.Г. Шапошникова. Уточняется, что женщина свернула с туристического маршрута вместе с двумя мужчинами. Трагедия произошла, когда она присела отдохнуть на краю тропы.

Идя по тропе, туристы решили отдохнуть. Девушка, не снимая рюкзака, присела на камень на краю тропы. В какой-то момент под весом рюкзака она потеряла равновесие и покатилась вниз по склону, — говорится в сообщении.