Рысь поймали на воровстве рыбы из кафе на Камчатке

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Охотоведы при помощи сети поймали рысь, которая воровала рыбу из подсобного помещения магазина-кафе на Камчатке, пишет MIR24.TV со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства лесного и охотничьего хозяйства. На действия хищницы пожаловались местные жители, которые не могли справиться с дикой кошкой самостоятельно.

Согласно имеющимся данным, дикое животное никого не подпускало к себе и рычало. Позднее охотоведы выпустили рысь в естественную среду обитания, которая находилась в 20 км от населенного пункта. Представители ведомства уточнили, что не стоит самостоятельно ловить хищников, необходимо немедленно вызывать экстренные службы.

Гигантскую рыбу-луну ранее обнаружили на берегу пляжа Геархарт в американском штате Орегон. Ее длина составляла примерно два метра. Размеры акулы делают ее одной из самых больших среди обнаруженных представителей этого вида.

Прежде останки мертвых нерп стали находить на берегах Финского залива в Санкт-Петербурге. По словам основательницы Фонда друзей балтийской нерпы Елены Андриевской, такая тенденция происходит каждый год и совпадает с районами установки сетей.