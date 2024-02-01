Рыбоперерабатывающий завод загорелся в Мурманске

Фото: Главное управление МЧС России по Мурманской области

Пожар возник на территории рыбоперерабатывающего предприятия в Мурманске, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, сообщает региональное отделение МЧС. О пострадавших информации нет.

Площадь пожара в настоящий момент составляет 800 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли, — говорится в заявлении пресс-службы.

Горящее здание расположено на улице Александра Невского. Данных о распространении огня на другие здания нет. К тушению привлечены шесть пожарных автоцистерн и автолестница. Происшествию присвоен повышенный ранг 1-бис.

Ранее пожарные ликвидировали открытое горение на территории мясного предприятия в подмосковном Пушкино. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. В тушении огня участвовали 56 спасателей и 20 единиц специальной техники. О пострадавших информации не поступало.

До этого пожар произошел в торговом павильоне на Восточном рынке в Краснодаре. Площадь распространения огня составила 300 квадратных метров. О пострадавших данных не было.

Кроме того, в Мещанском районе Москвы произошел пожар в двухэтажном здании, в котором расположен Московский городской комитет КПРФ и музей пожарной охраны. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как из здания валит густой черный дым. В МЧС рассказали о спасении двух человек в ходе тушения пламени.