Рыболовецкое судно загорелось в российском регионе В городе Светлом Калининградской области загорелось рыболовецкое судно

Фото: t.me/mchs_official*

Сотрудники МЧС России занимаются тушением пожара, возникшего на рыболовецком судне в городе Светлом Калининградской области, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что судно в это время находилось на ремонте в одном из доков. Ликвидацией возгорания занимаются 43 огнеборца и 11 единиц техники.

В Светлом произошло возгорание на рыболовецком судне, стоящем в сухом доке. Силы пожарно-спасательных подразделений сосредоточены на ликвидации пожара и защите смежных помещений, — сказано в сообщении.

Ранее исполняющий обязанности главы администрации города Азова Ростовской области Дмитрий Устименко сообщил, что экстренные службы завершили операцию по устранению последствий атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на территории местной нефтебазы. С огнем боролись более 200 спасателей и пожарных в течение 70 часов. Дроны ВСУ атаковали объект в ночь на 18 июня.

До этого МЧС России опубликовало видео, на котором спасатели ликвидировали возгорание на нефтебазе в Азовском районе. В борьбе с огнем участвовали 73 специалиста, была задействована 21 единица техники. К месту происшествия направили пожарный поезд.