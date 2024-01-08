«Рыбарь»: ВСУ усилят атаки по прифронтовым и тыловым территориям РФ

Фото: МО Украины

В ближайшее время со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) следует ожидать новых массированных атак как по прифронтовым, так и тыловым территориям России, одной из основных целей может стать Крым, пишет Telegram-канал «Рыбарь». Только за первую неделю января по полуострову было нанесено не менее семи комбинированных атак, в том числе с помощью ракет «Нептун» и Storm Shadow.

Массированные удары наносились и по приграничным, и по тыловым регионам. Для этого ВСУ применяли реактивные системы залпового огня Vampire и «Ольха», а также беспилотники-камикадзе и крылатые ракеты.

Автор канала упомянул Белгородскую область, где из-за действий украинских военных есть погибший и раненые. Кроме того, многие дома оказались разрушены. В ДНР примерно в два раза по сравнению с последней неделей 2023 года увеличилась интенсивность обстрелов, погибли девять человек, еще 37 получили ранения.

Кроме того, стабильно напряженная обстановка сохраняется на левом берегу Херсонской области. Там интенсивность ударов остается на прежнем уровне — приблизительно 400 снарядов за неделю.

8 января сообщалось, что ВСУ за минувшие сутки выпустили по Белгородской области более 100 боеприпасов. В результате атаки были повреждены линия электропередачи и жилой дом. По региону били артиллерией и из минометов.