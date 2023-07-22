«Рыбарь»: ВСУ ударили по Крыму ракетами Storm Shadow

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Telegram-канал «Рыбарь» сообщает об ударе ВСУ по Крыму британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. По данным канала, удар пришелся на нефтехранилище и склад боеприпасов Черноморского флота, в результате чего в зоне поражения вспыхнул крупный пожар. Авторы канала со ссылкой на местных жителей сообщают о звуках вторичной детонации. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Рыбарь» утверждает, что украинские военные выпустили две крылатые британские ракеты Storm Shadow по поселку Октябрьское в Красногвардейском районе Крымского полуострова. Для минимизации рисков приостановлено движение на Крымской железной дороге, в радиусе 5 км от зоны инцидента проводилась эвакуация местных жителей, пишет канал.

22 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об атаке украинских БПЛА на регион. По его словам, дроны предприняли попытку обстрела инфраструктурных объектов. Атака дронов на Красногвардейский район спровоцировала взрыв на складе боеприпасов, в результате происшествия никто не пострадал, уточнил он.

В результате сложившейся обстановки движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было временно остановлено второй раз за сутки. Оперштаб региона призвал водителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников.