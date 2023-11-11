Рыбаков из Приморья унесло в открытое море

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

В Дальневосточном городском округе Приморья двух рыбаков течением унесло в Японское море, сообщает пресс-служба МЧС России. Там отметили, что в семи километрах от берега у мужчин неожиданно кончилось топливо, и судно вышло в акваторию. Сотрудники ведомства организовали срочную спасательную операцию.

Спасательная операция проходила при сильном ветре и неспокойной водной стихии. Волнение моря достигало двух баллов. В ночное время при минусовой температуре катер обледенел. Но это не помешало успеху, — отметили в МЧС.

Спасатели взяли на буксир судно рыбаков и доставили терпящих бедствие на большую землю. Мужчины от медпомощи отказались.

Ранее российский танкер «Виктория» сел на мель у берегов Сахалина. Экипаж подал сигнал бедствия, на помощь из порта Корсаков отправилось спасательное судно «Отто Шмидт». Капитан сообщил сотрудникам спасательного центра, что судно не повреждено, а дно не пробито. Кроме того, у людей на борту было достаточно продуктов и воды на случай долгого ожидания подмоги.

Ранее паром, на котором находились 50 пассажиров и три члена экипажа, сел на мель на реке Лене в Якутии. Никто из пассажиров не пострадал. Для снятия с мели парома пришлось задействовать буксир.