Рыбаки попали под обстрел ВСУ в Брянской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщил, что российские рыбаки попали под обстрел ВСУ в селе Ямное Брянской области. По данным канала, украинские военные выпустили 15 снарядов «натовского» калибра 155 мм. В результате атаки никто не пострадал.

Инцидент произошел вечером 27 сентября, два местных жителя ловили рыбу на лодке. После начала обстрела они сразу позвонили в экстренные службы.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска днем 27 сентября обстреляли приграничные районы Курской области. Также в деревне Гирьи Беловского района дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на частное предприятие, в результате были повреждены здание и несколько единиц техники, рассказал губернатор.

Кроме того, ВСУ обстреляли села Гуево и Плехово в Суджанском районе. По словам курского губернатора, в результате атаки никто не пострадал, обошлось без разрушений. Под обстрел ВСУ утром также попало белгородское село Большетроицкое, сообщал глава региона Вячеслав Гладков. По его данным, в результате атаки пострадал мужчина, получивший осколочные ранения бедра.

Утром ВСУ также обстреляли Кировский район Донецка, сообщал мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, украинский снаряд попал в крышу жилого дома на улице Михайловского, есть пострадавшие.