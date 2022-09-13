Рыбаки поймали стаю гигантских тунцов на Дальнем Востоке

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На Дальнем Востоке рыбаки поймали стаю гигантских тунцов, каждый из которых весил по три центнера, сообщает ОТР. Изначально рыбаки собирались ловить рыбу иваси, существенно меньшую по размерам. На случай таких непредвиденных уловов на рыболовецких суднах есть специальная технология — рыбу целиком замораживают, а потом отвозят на рефрижераторных судах.

Пойманную рыбу планируют отправить во Владивосток на фестиваль «Русский тунец», к открытию которого как раз сейчас готовятся в приморской столице.

Ранее на Сахалине рыбаки и туристы обнаружили большое количество мертвой рыбы. Как сообщили очевидцы, на реке Пугачевке каждый день выгребают несколько десятков тонн тухлых туш. Туши рыб можно увидеть на протяжении нескольких километров. Эксперты связывают гибель рыбы с естественными причинами — с недостаточным уровнем кислорода в реке.

По прогнозам Росрыболовства, в этом году будет небольшой вылов красной рыбы в России, в связи с чем рассматривается введение ограничений на экспорт красной икры. Глава ведомства Илья Шестаков добавил, что власти могут запретить для жителей разных регионов страны перевозку более 10 кг икры в самолете, как уже практикуется на Камчатке.