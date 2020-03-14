https://static.news.ru/photo/3f5eef12-663b-11ea-880a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Coronavirus Prevention OfficGlobal Look Press

Полсотни рыбаков, вернувшихся из Норвегии в Мурманскую область, помещены на двухнедельный карантин. У них нет симптомов заболевания, первичные исследования показывают, что люди здоровы.

Рыбаки приехали на двух автобусах и находятся в санитарной зоне МАПП «Борисоглебск». Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе, пишет РИА Новости.

В области введены жёсткие меры для борьбы с распространением инфекции: отменены все мероприятия с международным участием, поездки делегаций за рубеж. Местным жителям рекомендовано не ездить за границу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сенатор Алексей Пушков призвал кабмин запретить оставшиеся рейсы в европейские столицы после новостей о 14 новых заражённых коронавирусом COVID-19 в России. Все заболевшие вернулись из Европы, посетовал политик.