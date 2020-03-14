Полсотни рыбаков, вернувшихся из Норвегии в Мурманскую область, помещены на двухнедельный карантин. У них нет симптомов заболевания, первичные исследования показывают, что люди здоровы.
Рыбаки приехали на двух автобусах и находятся в санитарной зоне МАПП «Борисоглебск». Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе,
В области введены жёсткие меры для борьбы с распространением инфекции: отменены все мероприятия с международным участием, поездки делегаций за рубеж. Местным жителям рекомендовано не ездить за границу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сенатор Алексей Пушков призвал кабмин запретить оставшиеся рейсы в европейские столицы после новостей о 14 новых заражённых коронавирусом COVID-19 в России. Все заболевшие вернулись из Европы, посетовал политик.
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