Рыбакам-любителям на Сахалине и Курилах разрешат продавать улов

https://static.news.ru/photo/cfd2b770-ab16-11ea-b786-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olaf Krüger/imageBROKER.com/Global Look Press

Сахалин наряду с Магаданской, Мурманской и Томской областями стал участником пилотного проекта, разрешающего любителям рыбалки продавать улов.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на правительство региона, Росрыболовство завершает работу над проектом соответствующего закона. Отмечается, что в нём закрепят понятие «продукция любительского рыболовства». На данный момент рыбаки-любители не могут продавать свой улов.

При этом председатель ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов заметил, что в отрасли относятся к этой инициативе настороженно. Поскольку получается, что для рыбаков выход на рынок будет проще чем для предприятий.

Тогда почему промышленники десятилетиями испытывают гнёт ветеринарной службы и многочисленные административные барьеры, — цитирует его агентство.

Как писал NEWS.ru, согласно соответствующим концепциям, подготовленным ведомством, закрепление механизма реализации права рыбаков продавать добытые ими биоресурсы позволит создать условия, которые будут равными для «всех основных пользователей природных ресурсов» — охотников, рыбаков-любителей и других.