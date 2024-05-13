Рыбака избили толпой за замечание справившему нужду в пруд SHOT: в Подмосковье рыбака избили за замечание справившему нужду в пруд мужчине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

32-летнего мужчину избили толпой в подмосковном Красногорске, куда тот приехал на рыбалку, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, пострадавший сделал замечание другому отдыхающему, который решил справить нужду в платный пруд.

Канал уточнил, что сперва рыбака ударили по затылку, после чего на него набросились сразу несколько человек. Мужчина успел достать перцовый баллончик и распылить его в лицо одному из нападавших. Насколько тяжелые травмы получил потерпевший, неизвестно.

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До этого бывшая жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая рассказала об избиении блогера. По ее словам, неизвестные забрали у него куртку за 500 тысяч рублей, а также телефон и ключи от квартиры.

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