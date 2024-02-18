Рыбак ночью заживо сгорел в палатке На Красноярском водохранилище рыбак заживо сгорел в палатке

Фото: vk.com/krasspas

Рыбак заживо сгорел в палатке на Красноярском водохранилище в районе села Лебяжье Краснотуранского района в ночь на воскресенье, 18 февраля, сообщает КГКУ «Спасатель». Всего в укрытии находились двое мужчин, причины возгорания неизвестны.

Сегодня ночью на льду Красноярского водохранилища в районе села Лебяжье Краснотуранского района произошел пожар в палатке, в которой находились двое мужчин. В результате пожара один мужчина погиб, второй получил ожоги, — сообщили в КГКУ.

Пострадавший сумел выбраться и позвонить спасателям, однако он не смог объяснить координаты нахождения. Спасателям удалось найти потерпевшего. Причинами случившегося займется региональный Следственный комитет.

Также сегодня на юге Сахалинской области сотрудники МЧС доставили на берег 82 рыбака со льдины, отколовшейся около села Стародубского, соответствующие кадры опубликовала пресс-служба российского ведомства. В спасательной операции задействовали лодки и вертолет Ми-8 МЧС России, рыбаки оказались в километре от берега. В общей сложности к операции привлекли 14 специалистов и восемь единиц техники.

Ранее стало известно, что в Охотском море в районе села Стародубского Сахалинской области откололась льдина. По первоначальной информации, на ней находились 14 человек. Позднее стало известно, что на дрейфующей льдине находятся свыше 50 рыбаков.