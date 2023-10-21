Рыбак на Ладожском озере «поймал» пулю из боевого пистолета Рыбак на Ладожском озере был ранен из пистолета в стычке с ворами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина 69 лет получил пулевое ранение во время рыбалки на Ладожском озере под Приозерском Ленобласти, сообщает Telegram-канал «78». Пострадавший пытался остановить воров, которые посягнули на его сети.

По информации канала, мужчина отправился к месту добычи на катере. Там он увидел, что кто-то пытается украсть его рыбу. Он вступил со злоумышленниками в словесную перепалку, и один из них выстрелил в мужчину.

Ранение оказалось несерьезным, поэтому пострадавший добрался до больницы самостоятельно. Там у него из ноги извлекли пулю, которая оказалась выпущена из боевого пистолета. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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