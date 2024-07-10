Ряженого полицейского задержали в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали блогера, одетого в форму полицейского, пишет MK.RU со ссылкой на пресс-службу МВД по городу. Инцидент произошел на Коломенской улице.

Инцидент случился возле одного из жилых домов. По сведениям правоохранителей, 28-летний сотрудник хлебозавода решил записать видео для социальных сетей и в рамках сценария ролика разнимал мужчин, которые якобы не поделили девушку.

Однако настоящие полицейские не оценили актерскую игру ряженого «коллеги» и задержали его. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Петербургские правоохранители прежде остановили деятельность экскурсовода-высотника, который занимался организацией туров по крышам. Для проведения операции по задержанию руфера полицейским пришлось вести диалог от имени возможных клиентов злоумышленника.

Они нашли в Сети объявление от руфера, предлагавшего за деньги провести экскурсию по крышам города. Полицейские созвонились с ним и договорились об индивидуальной прогулке по дому 54 на Невском проспекте. Однако на встречу пришли люди в форме, о чем гид не подозревал. Бежать при этом он не собирался.