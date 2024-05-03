Рязанский подросток угнал три автомобиля и два трактора за ночь

В селах Красное и Красный угол в Рязанской области 16-летний подросток за ночь украл три автомобиля и два трактора, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по области. По данным ведомства, местные жители сообщили полицейским о пропаже автомобилей, которые были припаркованы около их домов.

Вскоре после сообщения об угоне машин ВАЗ, ГАЗ-31105 и ВАЗ-2107 они нашлись, но одна из них оказалась в кювете. Полицейские нашли угонщика, которым оказался 16-летний подросток из села Красный Угол. Когда правоохранители доставили его в отдел, к ним поступило еще два сообщения о пропаже тракторов, которые нашли на окраине села Красное.

По предварительным данным, подросток захотел покататься на машине, поэтому угнал легковушку у дома. Когда машина заглохла, он пересел на другой автомобиль, который потом оказался в кювете. После этого подросток вернулся в село и угнал ВАЗ-2107, но и у него заглох двигатель, поэтому в селе Красное злоумышленник угнал еще два трактора. Один из них вновь заглох, а второй застрял в поле.

Возбуждено уголовное дело в отношении подростка, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Канске Красноярского края 16-летний подросток угнал автомобиль отца и попал в смертельное ДТП. Уточняется, что перед происшествием молодой человек сильно поссорился с родителем.