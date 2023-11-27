Рязанский губернатор назвал последствия от сбитого беспилотника ВСУ Губернатор Малков: в Рязанской области пострадавших от сбитого беспилотника нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в Telegram, что по предварительной информации, пострадавших и материального ущерба от сбитого беспилотника в регионе нет. БПЛА был сбит средствами ПВО.

Сегодня вечером по сообщению Минобороны РФ средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбит беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации пострадавших и материального ущерба нет, — подчеркнул Малков.

Telegram-канал Baza уточняет, что, также по предварительным данным, сбитый в Рязанской области беспилотник пытался атаковать авиабазу Дягилево. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что дежурными средствами ПВО над Рязанской областью был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Инцидент произошел вечером 27 ноября. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации была пресечена около 21:30 мск.

В свою очередь Telegram-канал Shot сообщал о громких взрывах в небе над Рязанью. По данным канала, сославшегося на очевидцев, над городом были сбиты два беспилотных летательных аппарата. Shot отмечал, что инцидент произошел в Железнодорожном районе города. По сведениям канала, БПЛА были сбиты в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода, который занимается производством бензина, дизеля, керосина и мазута. Минобороны РФ сообщение о двух беспилотниках не комментировало.