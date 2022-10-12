Рязанский губернатор Малков: речи о второй волне мобилизации не идет

Фото: Правительство Рязанской области

В Рязанской области речи о второй волне частичной мобилизации не идет, заявил губернатор Павел Малков. По его словам, регион продолжает выполнять поставленные Минобороны задачи, дополнительных вводных не поступало, передает РИА Новости.

У нас никакой речи про вторую волну мобилизации не идет. Есть определенные задачи, которые мы сейчас исполняем. Нет задачи призвать единовременно в один день... Дополнительно по параметрам вводных не поступало, — сказал Малков.

Сколько жителей региона должны быть призваны на службу в рамках частичной мобилизации, губернатор не уточнил.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что регион получил новое мобилизационное задание и приступил к его выполнению. Военный комиссар области Игорь Егоров в свою очередьподчеркнул, что никаких волн мобилизации не существует. Частичная мобилизация в регионе проходит в рамках установленного плана по призыву в России 300 тысяч человек. Аналогичным образом высказался и представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, никакой новой волны нет.