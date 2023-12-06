Рязанского адвоката не накажут за видео с приглашенными на суд свиньями

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Рязанская областная адвокатская палата не нашла нарушений профессиональной этики в действиях местного адвоката Сергея Сорокина, снявшего видеоролик с приглашением свиней на заседание Сапожковского районного суда, пишет издание «Подъем». Кадры не понравились председателю суда, и она подала жалобу в палату. Однако там отметили, что она не указала, какие именно нормы закона нарушил юрист.

Так, все на процесс. Вы кто у нас, присяжные или свидетели? Документы есть у вас? Так, заходим, заседание начинается уже, давайте, — говорится на видео, которое снял адвокат.

Сам юрист признался, что видео прославило его, но никак не отразилось на его работе в суде. «У кого нет чувства юмора, тот видит себя в нем», — уточнил Сорокин.

Ранее российский суд признал эмодзи с изображением поднятого вверх большого пальца эквивалентом подписи под документом. Инстанция рассмотрела иск, в котором заказчик отреагировал на предложение поставщика соответствующим образом. В итоге поставщик не выполнил условия, утверждая, что стороны ничего не подписывали. Суд, однако, счел «палец вверх» достаточным для заключения договоренности.

По словам главы Ростовской областной коллегии адвокатов «Паритет» Надежды Швыревой, данное решение суда является прецедентным. Таким образом было подтверждено, что отсутствие договора в письменной форме не всегда означает отсутствие обязательств, указала эксперт.