Рязанские врачи спасли добровольца СВО с застрявшим в голове осколком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рязанские врачи спасли добровольца, который был ранен в ходе СВО — металлический осколок прошел сквозь его шею и застрял в области затылка, сообщает «МК в Рязани». Главврач Рязанской ОКБ Андрей Карпунин рассказал, что медики извлекли осколок и зашили место повреждения. По его словам, сейчас жизни военнослужащего ничего не угрожает, а сам он проходит реабилитацию.

Уверен, что лучшая поддержка, которую могут оказать врачи нашим бойцам — это качественная медицинская помощь. Операция, выполненная в Областной клинической больнице — пример такой грамотной и слаженной работы специалистов, — заявил Карпунин.

Добровольца доставили эвакуировали в Рязань с передовой. После обследования стало известно, что он мог бы умереть от потери крови сразу после ранения, но образовавшаяся на месте раны гематома остановила кровотечение. Из-за сложности ранения медики собрали консилиум, на котором решили проводить лечение поэтапно. Сначала врачи перекрыли поврежденную позвоночную артерию и исключили риск кровотечения при извлечении осколка и только затем потом восстановили поврежденный сосуд.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее заявил, что у Вооруженных сил Украины появились сложности с эвакуацией раненых. Проблема возникла из-за нехватки вездеходов. Офицер добавил, что отсутствие спецтехники влияет на сроки эвакуации раненых с передовой, а это уже привело к росту безвозвратных и «санитарных» потерь среди украинских военных. Кроме того, без вездеходов ВСУ опаздывают с доставкой на позиции личного состава и поставками боеприпасов.