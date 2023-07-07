Рязанские власти направили партию стройматериалов в Херсонскую область

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Рязанская область направила партию строительных материалов в село Чкалово Херсонской области в рамках шефской работы над новыми регионами РФ, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на информацию рязанского губернатора Павла Малкова. Уточняется, что в Чкалово будут отремонтированы здания библиотеки и Дома культуры.

Рязанская область в качестве шефа-региона отремонтирует в Чкалове здание библиотеки и Дом культуры, — пишет издание.

По сообщению Павла Малкова, в Херсонскую область отправлены 600 прессованных стружечных листов, пять тонн цемента и две тысячи листов шифера. Рязанский губернатор пообещал, что помощь будет осуществляться на регулярной основе — раз в две-три недели.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин призвал россиян чаще покупать фрукты и ягоды, выращенные в Херсонской и Запорожской областях. Парламентарий подчеркнул, что продукция из новых регионов отличается высоким качеством и сбалансированным содержанием сахара, витаминов и кислот благодаря плодородной почве, переизбытку солнца и близости к морю. Кроме того, по словам депутата, сейчас крайне важно поддержать бизнесменов с новых территорий, чтобы они как можно скорее полноценно заняли свою нишу на рынке.