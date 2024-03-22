Рязанские спасатели вызволили ребенка, закрывшегося в квартире

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В Рязани спасатели вызволили из квартиры четырхлетнего ребенка, который закрылся внутри, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на группу медицинского спасательного отряда РязГМУ Salus. Инцидент произошел в одной из квартир жилого дома на улице Тимаково в микрорайоне Дашково-Песочня.

Как уточняет издание, 21 марта к спасателям за помощью обратилась мать ребенка. Специалисты незамедлительно выехали по адресу. Волонтеры вскрыли дверь квартиры, после чего мать смогла попасть к ребенку.

Жительница Новосибирска ранее ушла на всю ночь праздновать Международный женский день и оставила дома двух маленьких детей. Громкий детский плач услышали соседи и вызвали специалистов. Те вскрыли дверь и передали несовершеннолетних компетентным органам. Правоохранители разбираются в случившемся.

До этого в Санкт-Петербурге на бульваре Новаторов родители на сутки оставили в квартире трехлетнего сына. Об инциденте в полицию сообщила бабушка ребенка, 75-летняя пенсионерка. На место прибыли спасатели, которые вскрыли дверь и освободили мальчика.

2 марта стало известно, что в Новосибирске мать заперла восьмилетнего мальчика на двое суток в квартире без еды. Ребенка спасли сотрудники экстренных служб, к которым обратились соседи. Они рассказали, что мальчик все это время звал на помощь.