Рязанская область подверглась атаке БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рязанская область подверглась атаке беспилотного летательного аппарата, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Павел Малков. Он также заявил о том, что никакого урона нападение не принесло.

По предварительной информации пострадавших нет, проводится проверка, — написал Малков.

Вооруженные силы Украины совершили попытку атаки на объекты в Белгородской области около 20:00 мск 30 апреля, использовав один беспилотник самолетного типа, информировали ранее в пресс-службе Министерства обороны России. По данным ведомства, дрон сбили дежурные средства противовоздушной обороны.

До этого Минобороны РФ заявило об ударе трех украинских беспилотников по объектам на территории страны. Средствами противовоздушной обороны два аппарата были сбиты над Курской областью и еще один — над Белгородской областью.

Также сообщалось, что ВСУ атаковали «Газель» на территории сельскохозяйственного предприятия в селе Петровка Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что в транспортном средстве выбиты стекла, посечен кузов. В результате происшествия никто не пострадал.